Действие фильма разворачивается в следующем столетии после опустошительной войны. Единственным развлечением выживших после ядерной катастрофы людей стали жестокие соревнования — нечто среднее между рыцарскими турнирами и боями гладиаторов. Команда беспощадного Рутгера Хауэра рвется в высшую лигу, где выигрыш на самом деле является вопросом жизни и смерти.
|13 сентября 1989
|Россия
|16+
|19 октября 1989
|Австралия
|4 января 1990
|Германия
|13 сентября 1989
|Казахстан
|23 февраля 1990
|США
|13 сентября 1989
|Украина