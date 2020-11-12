Gonzo Лорд Вайл, я ломал Джаггеров пополам, крошил им кости, оставлял после себя землю, пропитанную мозгами. Нет ничего, чего бы я не сделал ради победы. Но я никогда не причинял боль просто так — кроме как воткнуть собачью черепушку на кол.