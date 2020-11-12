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Постер фильма Приветствие джаггера
6.9
Киноафиша Фильмы Приветствие джаггера
6.9

Приветствие джаггера

, 1989
The Blood of Heroes
США, Австралия / спорт, фантастика, боевик / 18+
Постер фильма Приветствие джаггера
6.9

О фильме

Действие фильма разворачивается в следующем столетии после опустошительной войны. Единственным развлечением выживших после ядерной катастрофы людей стали жестокие соревнования — нечто среднее между рыцарскими турнирами и боями гладиаторов. Команда беспощадного Рутгера Хауэра рвется в высшую лигу, где выигрыш на самом деле является вопросом жизни и смерти.

В ролях

Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Sallow
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Mbulu
Анна Катарина
Big Cimber
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Young Gar
Ганди МакИнтайр
Ганди
Джоан Чэнь
Джоан Чэнь
Кидда
Джастин Монжо
Клык
Aaron Martin
Samchin Boy
Casey Huang
Kidda's Father
Quang Dinh
Samchin Head Elder
Режиссер Дэвид Уэбб Пиплз
Сценарист Дэвид Уэбб Пиплз
Композитор Тодд Бёкельхейд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 13 сентября 1989
Дата выхода
13 сентября 1989 Россия 16+
19 октября 1989 Австралия
4 января 1990 Германия
13 сентября 1989 Казахстан
23 февраля 1990 США
13 сентября 1989 Украина
MPAA R
Бюджет 10 000 000 AUD
Сборы в мире $882 290
Производство Kings Road Entertainment, Handistom Investment, Kamisha Corporation
Другие названия
The Salute of the Jugger, Salute of the Jugger, The Blood of Heroes, Gladiadores do Século 23, Sangre de héroes, A hősök vére, Čast silnika, Die Jugger - Kampf der Besten, Die Jugger: Kampf der Besten, Dödsmatchen, El saludo del gladiador, Giochi di morte, Juggers - Os Gladiadores do Futuro, Kahraman Kan, Kampf der Besten, Krew bohaterów, Kuolemanottelu, Le sang des héros, Pokłon dla zawodnika, Sallows helte, Sallows helter, Sangarite veri, Soma me soma, Taeyangui Jeonsadeul, Σώμα με σώμα, Кръвта на героите, Приветствие джаггера, サルート・オブ・ザ・ジャガー, Рыцари будущего, Os Gladiadores do Futuro, Безжалостный, Кровь героев, Салют Джаггера

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Приветствие джаггера

Цитаты

Gonzo Лорд Вайл, я ломал Джаггеров пополам, крошил им кости, оставлял после себя землю, пропитанную мозгами. Нет ничего, чего бы я не сделал ради победы. Но я никогда не причинял боль просто так — кроме как воткнуть собачью черепушку на кол.

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