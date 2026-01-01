Действие фильма происходит через год после подавления венгерской революции 1848-49 годов. Перед аристократией страны встает проблема выбора – подчиниться насилию и стать орудием системы, либо сохранить духовный суверенитет. Этот выбор определяет дальнейшую судьбу героев. Один из них, Корнель, став цензором, старается загладить свою вину за участие в революции, превратившись в преданного слугу режима. Другой, Ференц, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, тем не менее, пытается продолжить борьбу, но попадает в сумасшедший дом, где и кончает с собой. Цветы и венки ложатся на его могилу.