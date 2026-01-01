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6.3
Киноафиша Фильмы Лепестки, цветы, венки
6.3

Лепестки, цветы, венки

, 1984
Szirmok, viragok, koszoruk
Венгрия / драма / 18+
6.3

О фильме

Действие фильма происходит через год после подавления венгерской революции 1848-49 годов. Перед аристократией страны встает проблема выбора – подчиниться насилию и стать орудием системы, либо сохранить духовный суверенитет. Этот выбор определяет дальнейшую судьбу героев. Один из них, Корнель, став цензором, старается загладить свою вину за участие в революции, превратившись в преданного слугу режима. Другой, Ференц, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, тем не менее, пытается продолжить борьбу, но попадает в сумасшедший дом, где и кончает с собой. Цветы и венки ложатся на его могилу.

В ролях

Дьердь Черхалми
Majláth Ferenc
Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Mária, Majláth felesége
Иржи Адамира
Heinrich nagybácsi
Богуслав Линда
Богуслав Линда
Tarnóczy Kornél
Петер Мальчинер
Tarnóczy Miklós
Лайош Эже
Ezredes
Вильмош Кун
Börtönigazgató
Ангела Часар
Mária magyar hangja
Tibor Kristóf
Heinrich magyar hangja
Шандор Сакачи
Kornél magyar hangja
Режиссер Ласло Лугошши
Сценарист István Kardos, Ласло Лугошши
Композитор Гиэрги Сельмеци
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 10 января 1985
Дата выхода
10 января 1985 Венгрия
Производство Budapest Játékfilmstúdió
Другие названия
Szirmok, virágok, koszorúk, Flowers of Reverie, Blüten, Blumen, Kränze, Płatki, kwiaty, wieńce, Fleur de chimère

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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