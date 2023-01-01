Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Аджами
Фильмы похожие на Аджами
Ajami
Аджами
2009 / Германия / Израиль
Смотреть трейлер
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Аджами
Вся информация о фильме
Chained
драма
2019, Израиль / Германия
7.0
Гордость
триллер, драма, приключения
2014, ОАЭ / Катар / Иордания / Великобритания
7.0
Омар
драма
2013, Палестина
7.0
Примечание
драма
2011, Израиль
6.0
Вне закона
военный, криминал, исторический, драма
2010, Франция / Алжир / Бельгия
7.0
Молоко скорби
драма, мюзикл
2009, Испания / Перу
5.0
Amreeka
драма
2009, США / Канада
7.0
Ливан
драма, военный
2009, Германия / Франция / Израиль
5.0
Вальс с Баширом
анимация
2008, Израиль / Германия / Франция
7.0
Бофор
боевик, драма, военный
2007, Израиль
6.0
Патриоты
боевик, драма, военный
2006, Алжир / Бельгия / Франция / Марокко
7.0
Рай сегодня
криминал, драма
2005, Палестина / Франция / Германия / Нидерланды / Израиль
7.0
Мое сокровище
мелодрама, драма
2004, Франция / Израиль
7.0
Восток-Запад
мелодрама, драма
1999, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
7.0
Перекати-поле
драма, комедия
1999, США
6.0
Жизнь по Агфе
драма
1992, США
7.0
Блюз уходящего лета
драма
1987, Израиль
7.0
Аванти пополо
драма, военный
1986, Израиль
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Астрал 5. Красная дверь
Отзывы
2023, США, ужасы
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Понятно, почему «Оскар» не дали: эти ляпы в фильме «Троя» возмутительны
Меняют мужчин как перчатки: женщины с этими именами никогда не бывают одиноки
Мужчина-зомби решился убрать все тату: такого результата никто не ждал
Толстая и тонкий: Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде
До 13 августа жизнь будет похожа на американские горки: особенно у этих знаков зодиака
«Проблем хватает»: Чернышев и Заворотнюк остались один на один с бедой
Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду
Такие разные Тихонов и Сошальский были мужьями одной актрисы: глазам не поверите
Скрывала и берегла: как выглядит приемная дочь Веры Васильевой
Клюев бросил сына и пожалел: причина смерти мальчика — большая загадка
Тест: на кого из британской королевской семьи вы похожи больше всего?
Известная актриса прошла 7 кругов ада из-за Веры Ворониной: родные звонят и сочувствуют
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить