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Постер фильма Агент Зеро
5.2
Агент Зеро - Дублированный официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Агент Зеро
5.2

Агент Зеро

, 2025
Badh
Франция / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Агент Зеро
5.2
Пойду 0
Не пойду 1
Агент Зеро - Дублированный официальный трейлер
Агент Зеро  Дублированный официальный трейлер

О фильме

Альма, молодая француженка с тайным прошлым, обрела покой, работая инструктором по серфингу в живописной Эс-Сувейре, Марокко. Она делит свою жизнь с Илиасом, местным полицейским, который расследует деятельность могущественной преступной семьи Хури. Когда Илиаса ранят и он впадает в кому, Альма вынуждена вновь обратиться к своей прежней личности — BADH, безжалостной оперативнице разведки и опытной убийце. Она убивает членов синдиката одного за другим, и вскоре обнаруживает, что её новые враги сотрудничают с её бывшими коллегами из секретной службы.

В ролях

Марина Вакт
Марина Вакт
BADH Siracine
Эмманюэль Берко
Эмманюэль Берко
Joanna Walter
Грегуар Колен
Грегуар Колен
Sam
Станислас Мерхар
Станислас Мерхар
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Alex
Салим Кешьюш
Салим Кешьюш
Сами Сегир
Kamal Khoury
Хайсем Якуби
Слиман Дази
Слиман Дази
Mansour Khoury
Алаа Умузун
Алаа Умузун
Лионель Абелански
Лионель Абелански
Le Français
Caroline Bourg
Режиссер Guillaume de Fontenay
Сценарист Alexandre Coquelle, Matthieu Le Naour
Композитор Audrey Ismaël
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 марта 2026
Премьера в мире 6 августа 2025
Дата выхода
9 июля 2026 Казахстан 18+
6 августа 2025 Франция
Сборы в мире $218 216
Производство M.E.S. Productions, CALT Cinéma, Monkey Pack Films
Другие названия
Badh, Agent Zero, Kisért a múlt, Stunde der Jägerin, The Huntress - Stunde der Jägerin, Unidad Alpha, Агент Зеро

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Агент Зеро - Дублированный официальный трейлер
Агент Зеро Дублированный официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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