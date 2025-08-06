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Альма, молодая француженка с тайным прошлым, обрела покой, работая инструктором по серфингу в живописной Эс-Сувейре, Марокко. Она делит свою жизнь с Илиасом, местным полицейским, который расследует деятельность могущественной преступной семьи Хури. Когда Илиаса ранят и он впадает в кому, Альма вынуждена вновь обратиться к своей прежней личности — BADH, безжалостной оперативнице разведки и опытной убийце. Она убивает членов синдиката одного за другим, и вскоре обнаруживает, что её новые враги сотрудничают с её бывшими коллегами из секретной службы.
|9 июля 2026
|Казахстан
|18+
|6 августа 2025
|Франция