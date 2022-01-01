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Доброе сердце Доброе сердце
Киноафиша Фильмы Доброе сердце Доброе сердце, 2009: актеры и роли
The Good Heart Доброе сердце 2009 / Германия / США / Дания / Франция / Исландия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Доброе сердце, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дагур Кари
В ролях
Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Пол Дано Пол Дано Paul Dano Дамиан Янг Damian Young Стефани Зостак Стефани Зостак Stephanie Szostak Кларк Миддлтон Clark Middleton Изильд Ле Беско Изильд Ле Беско Isild Le Besco
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