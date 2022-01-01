Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Убийство Батурлина
Убийство Батурлина, 1996: актеры и роли
Убийство Батурлина
1996 / Россия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Убийство Батурлина, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Алеников
Vladimir Alenikov
В ролях
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
Ася Аленикова
Asya Alenikova
Тамара Тана
Tamara Tana
Николай Добрынин
Александр Феклистов
Геннадий Назаров
Любовь Руднева
Евгений Сармонт
Evgeniy Sarmont
Любовь Полищук
Lyubov Polishchuk
Станислав Садальский
Stanislav Sadalskiy
Игорь Ясулович
Igor Yasulovich
Альберт Филозов
Анна Терехова
Алла Евдокимова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы
2022, США, криминал, драма, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Ни одной приличной роли»: о чем жалеет разочарованный Ширвиндт
Россияне ахнули: Барановская засветилась в объятиях копии Аршавина
Заставила Шаляпина краснеть на публике: пикантные подробности раскрыла возлюбленная
«Даже к гадалке ходить не надо»: над Волочковой нависла новая угроза
5 жутких ляпов любимой всеми зрителями «Красотки», которые вы точно не заметили
О «Давай поженимся!» из первых рук: главная сваха страны огорошила признанием
«Очень красивая»: редкое фото вдовы Листьева вызвало переполох в Сети
Так и не нашла личное счастье: за что Аллегрова тайно мстила Магомаеву
Жутко: Мэрилин Монро всю жизнь скрывала от поклонников страшный изъян
От Гузеевой после закрытия «Давай поженимся!» не отстает: Сябитова раскрыла все карты
Сама виновата: Озчивит публично унизил Бузову и неспроста
Причинил жуткую боль: за что Луппиан так и не смогла простить Боярского