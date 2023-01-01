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Мальчик в коробке
Мальчик в коробке, 2009: актеры и роли
Stolen Lives
Мальчик в коробке
2009 / США
Трейлер
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Мальчик в коробке, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андерс Андерсон
Anders Anderson
В ролях
Джон Хамм
Jon Hamm
Джош Лукас
Josh Lucas
Джеймс Ван Дер Бик
James Van Der Beek
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Морена Баккарин
Morena Baccarin
Майкл Кудлиц
Michael Cudlitz
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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