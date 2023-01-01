Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке

Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской

Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове

Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии

Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так

Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт

Новогодний тест: какой вы алкоголик?

Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез

Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)

Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»

Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк