О персоне
Фильмография
Новости
Георгий Тейх
Georgy Teykh
Георгий Тейх
Georgy Teykh
Дата рождения
13 июня 1906
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
29 января 1992
Место рождения
Павловск, Россия
Популярные фильмы
7.8
Шинель
(1959)
6.9
Счастливые дни
(1991)
6.4
Море в огне
(1972)
Фильмография Георгий Тейх
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
1991
1972
1959
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.9
Счастливые дни
Schastlivye dni
драма
1991, СССР
Смотреть трейлер
6.4
Море в огне
More v ogne
военный
1972, СССР
7.8
Шинель
Shinel
драма
1959, СССР
Новости о Георгий Тейх
