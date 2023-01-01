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Двенадцать Двенадцать
Киноафиша Фильмы Двенадцать Двенадцать, 2010: актеры и роли
Twelve Двенадцать 2010 / США / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Двенадцать, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер Джоэл Шумахер Joel Schumacher
В ролях
Чейс Кроуфорд Чейс Кроуфорд Chace Crawford Эмма Робертс Эмма Робертс Emma Roberts Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Фифти Сент Фифти Сент 50 Cent Эллен Баркин Эллен Баркин Ellen Barkin Рори Калкин Рори Калкин Rory Culkin Зои Кравиц Зои Кравиц Zoe Kravitz
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