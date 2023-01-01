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Гроздья гнева
Гроздья гнева, 1940: актеры и роли
The Grapes of Wrath
Гроздья гнева
1940 / США
8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Гроздья гнева, 1940: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Форд
John Ford
В ролях
Генри Фонда
Henry Fonda
Джейн Дарвелл
Jane Darwell
Джон Кэрредин
Чарли Грейпвин
Charley Grapewin
Джон Кволен
John Qualen
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