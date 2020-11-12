Хитроумные переплетения внешне банальных семейно-бытовых проблем делают ткань фильма восхитительно изощренной. Особенно, если в ролях такое потрясающее актерское созвездие. Печальное и трагическое, трогательное и смешное — все как в жизни. Самый яркий персонаж — вышедший из ума дед Гуго. Он живет в собственной системе координат, доставляя домашним массу проблем. Из-за его рассеянности погибает граф Леонардо, с которым был связан план выгодной продажи пришедшего в упадок имения. А дед этого даже не заметил и не запомнил. Единственное, что он остро ощущает — в доме престарелых жизнь невыносима…
ПроизводствоClemi Cinematografica, Producteurs Associés, Films A2
Другие названия
Speriamo che sia femmina, Esperemos que sea mujer, Let's Hope It's a Girl, Hoffen wir, dass es ein Mädchen wird, Hoffen wir, daß es ein Mädchen wird, Miejmy nadzieję, że to będzie córka, Oxalá Seja Menina!, Pourvu que ce soit une fille, Reméljük, lány lesz, Să sperăm că va fi fată, Tikėkimės, kad tai mergaitė, Tomara Que Seja Mulher, Дано е момиче, Надеемся, что будет девочка, 女たちのテーブル