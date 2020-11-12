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Постер фильма Надеемся, что будет девочка
6.5
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6.5

Надеемся, что будет девочка

, 1986
Speriamo che sia femmina
Франция, Италия / драма, комедия / 18+
Постер фильма Надеемся, что будет девочка
6.5

О фильме

Хитроумные переплетения внешне банальных семейно-бытовых проблем делают ткань фильма восхитительно изощренной. Особенно, если в ролях такое потрясающее актерское созвездие. Печальное и трагическое, трогательное и смешное — все как в жизни. Самый яркий персонаж — вышедший из ума дед Гуго. Он живет в собственной системе координат, доставляя домашним массу проблем. Из-за его рассеянности погибает граф Леонардо, с которым был связан план выгодной продажи пришедшего в упадок имения. А дед этого даже не заметил и не запомнил. Единственное, что он остро ощущает — в доме престарелых жизнь невыносима…

В ролях

Лив Ульман
Лив Ульман
Elena de Angelis
Катрин Денев
Катрин Денев
Claudia
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Leonardo de Angelis
Джулиана Де Сио
Franca de Angelis
Стефания Сандрелли
Стефания Сандрелли
Lolli
Джулиано Джемма
Guido Nardoni
Бернар Блие
Uncle Gugo
Лукреция Ланте Делла Ровере
Malvina de Angelis
Паоло Эндель
Prof. Mario Giovannini
Атина Ченчи
Fosca
Режиссер Марио Моничелли
Сценарист Туллио Пинелли, Лео Бенвенути, Пьеро де Бернарди, Сузо Чекки Д’Амико
Композитор Никола Пьовани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 6 февраля 1986
Дата выхода
6 февраля 1986 Италия
Производство Clemi Cinematografica, Producteurs Associés, Films A2
Другие названия
Speriamo che sia femmina, Esperemos que sea mujer, Let's Hope It's a Girl, Hoffen wir, dass es ein Mädchen wird, Hoffen wir, daß es ein Mädchen wird, Miejmy nadzieję, że to będzie córka, Oxalá Seja Menina!, Pourvu que ce soit une fille, Reméljük, lány lesz, Să sperăm că va fi fată, Tikėkimės, kad tai mergaitė, Tomara Que Seja Mulher, Дано е момиче, Надеемся, что будет девочка, 女たちのテーブル

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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