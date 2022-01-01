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Товарищи
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Compagni, I

Товарищи, 1963

1963 / Франция / Италия / Югославия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 25 октября 1963
Режиссер
Марио Моничелли
В ролях
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Ренато Сальватори
Габриэлла Джорджелли
Фолько Люлли
Бернар Блие
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Товарищи 2 постера
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