Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Товарищи
Compagni, I
Товарищи, 1963
1963 / Франция / Италия / Югославия
8.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
8.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
25 октября 1963
Режиссер
Марио Моничелли
В ролях
Марчелло Мастроянни
Ренато Сальватори
Габриэлла Джорджелли
Фолько Люлли
Бернар Блие
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»