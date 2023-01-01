Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Завещание доктора Мабузе Завещание доктора Мабузе
Киноафиша Фильмы Завещание доктора Мабузе Фильмы похожие на Завещание доктора Мабузе
Le testament du Dr. Mabuse Завещание доктора Мабузе 1933 / Германия
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Завещание доктора Мабузе

Вся информация о фильме
Фриц Ланг
Фриц Ланг
драма, криминал 2016, Германия
6.0
Доктор Мабузе
Доктор Мабузе
мистика, криминал, драма 2013, США
6.0
1000 глаз доктора Мабузе
1000 глаз доктора Мабузе
триллер, криминал, мистика 1960, Франция / Италия / ФРГ
7.0
Живем один раз
Живем один раз
криминал, нуар, драма 1937, США
7.0
Ярость
Ярость
нуар, триллер, драма, криминал 1936, США
7.0
М убийца
М убийца
нуар, криминал, драма, триллер 1931, Германия
8.0
Женщина на луне
Женщина на луне
фантастика 1929,
6.0
Шпионы
Шпионы
триллер 1928, Германия
7.0
Доктор Мабузе-игрок
Доктор Мабузе-игрок
триллер 1922, Германия
6.0
Усталая смерть
Усталая смерть
фантастика 1922, Германия
7.0
Сильная жара
Сильная жара
криминал, нуар, триллер 1953, США
7.0
Министерство страха
Министерство страха
нуар, криминал, драма 1943, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше