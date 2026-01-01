Отзывы о фильме
Ему кажется, что все окружающие — нацистские шпионы, ни во что не ставящие человеческие жизни, а его особенно. Полиция подозревает Стивена в серии убийств, кольцо вокруг него сжиматься.
Сможет ли он доверять брату и сестре Хилф, двум единственным людям, которые хотят помочь ему, или же и они — шпионы?
|19 мая 1944
|Великобритания
|15 октября 1944
|Германия
|3 апреля 1946
|Португалия
|4 января 1945
|США
Когда Нил выходит из поезда, он оставляет на нём всё, что у него было, включая шляпу. Однако, когда он прибывает в офис Реннита, у него есть шляпа.