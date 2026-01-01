Стивен Нил, проведший 2 года в психиатрической лечебнице, выходит на свободу накануне нападения немцев на Лондон. Случайно приняв участие в благотворительной лотерее, он попадает в самый центр шпионской паутины, опутывающей Англию.

Ему кажется, что все окружающие — нацистские шпионы, ни во что не ставящие человеческие жизни, а его особенно. Полиция подозревает Стивена в серии убийств, кольцо вокруг него сжиматься.

Сможет ли он доверять брату и сестре Хилф, двум единственным людям, которые хотят помочь ему, или же и они — шпионы?