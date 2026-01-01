Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Министерство страха
Постер фильма Министерство страха
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Министерство страха

Министерство страха

Ministry of Fear 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Стивен Нил, проведший 2 года в психиатрической лечебнице, выходит на свободу накануне нападения немцев на Лондон. Случайно приняв участие в благотворительной лотерее, он попадает в самый центр шпионской паутины, опутывающей Англию.

Ему кажется, что все окружающие — нацистские шпионы, ни во что не ставящие человеческие жизни, а его особенно. Полиция подозревает Стивена в серии убийств, кольцо вокруг него сжиматься.

Сможет ли он доверять брату и сестре Хилф, двум единственным людям, которые хотят помочь ему, или же и они — шпионы?

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 19 мая 1944
Дата выхода
19 мая 1944 Великобритания
15 октября 1944 Германия
3 апреля 1946 Португалия
4 января 1945 США
Сборы в мире $25
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Ministry of Fear, Espions sur la Tamise, Ministerium der Angst, Prisioneros del terror, A félelem minisztériuma, El ministerio del miedo, Erään merkin varjossa, Graham Greene's Ministry of Fear, I skuggan av ett tecken, Il prigioniero del terrore, İstihbarat Nezareti, Le ministère de la peur, Ministerstwo strachu, Ministerul fricii, Prigionieri del terrore, Prisioneiros do Terror, Quando Desceram as Trevas, Skrækkens ministerium, Spionnen aan de Theems, Spionnen op de Theems, Vezarat e Tars, Zarobljenik straha, Αγάπη στη σκιά του φόβου, Министерство на страха, Министерство страха, 恐怖内阁, 恐怖省
Режиссер
Фриц Ланг
В ролях
Рэй Милланд
Марджори Рейнольдс
Карл Эсмонд
Хиллари Брук
Перси Уорам
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Министерство страха
Живем один раз 7.3
Живем один раз (1937)
Ярость 7.7
Ярость (1936)
Плащ и кинжал 6.5
Плащ и кинжал (1946)
Леди-призрак 7.2
Леди-призрак (1944)
М убийца 8.5
М убийца (1931)
Стычка в ночи 7.0
Стычка в ночи (1952)
Джонни-стукач 6.6
Джонни-стукач (1949)
Сильная жара 7.9
Сильная жара (1953)
Человеческое желание 7.1
Человеческое желание (1954)
1000 глаз доктора Мабузе 6.9
1000 глаз доктора Мабузе (1960)
Завещание доктора Мабузе 8.2
Завещание доктора Мабузе (1933)
Метрополис 8.0
Метрополис (1927)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше