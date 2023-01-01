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Ешь, молись, люби Ешь, молись, люби
Киноафиша Фильмы Ешь, молись, люби Ешь, молись, люби, 2010: актеры и роли
Eat, Pray, Love Ешь, молись, люби 2010 / США
7.5 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Ешь, молись, люби, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Мерфи Райан Мерфи Ryan Murphy
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Джеймс Шрэм Стефани Даниэльсон Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup
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