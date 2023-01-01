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Ешь, молись, люби
Ешь, молись, люби, 2010: актеры и роли
Eat, Pray, Love
Ешь, молись, люби
2010 / США
Трейлер
7.5
Оцените
74
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
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Ешь, молись, люби, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Мерфи
Ryan Murphy
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Джеймс Франко
James Franco
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Виола Дэвис
Viola Davis
Джеймс Шрэм
Стефани Даниэльсон
Билли Крудап
Billy Crudup
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