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Око дьявола
Око дьявола, 1960: актеры и роли
Djävulens öga
Око дьявола
1960 / Швеция
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Око дьявола, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Ярл Кулле
Jarl Kulle
Стиг Яррел
Stig Järrel
Нильс Поппе
Nils Poppe
Гертруд Фрид
Gertrud Fridh
Георг Функвист
Гуннар Шёберг
Gunnar Sjöberg
Алан Эдвалл
Рагнар Арведсон
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
Биби Андерссон
Bibi Andersson
Стуре Лагервалль
Sture Lagerwall
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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