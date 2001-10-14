Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аксель Дюберг
Axel Düberg
Аксель Дюберг
Аксель Дюберг
Axel Düberg
Дата рождения
10 октября 1927
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
14 октября 2001
Место рождения
Энгельбрект, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
8.1
Девичий источник
(1960)
7.9
Фанни и Александр
(1982)
7.2
Принцесса
(1966)
Фильмография Аксель Дюберг
7.9
Фанни и Александр
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
мистика, драма, сказка
1982, Швеция / Франция / ФРГ
7.3
Принцесса
Prinsessan
драма
1966, Швеция
7.2
Око дьявола
Djävulens öga
драма, комедия
1960, Швеция
8.1
Девичий источник
Jungfrukällan
криминал, драма
1960, Швеция
