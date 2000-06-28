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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Нильс Поппе
Nils Poppe
Киноафиша
Персоны
Нильс Поппе
Нильс Поппе
Nils Poppe
Дата рождения
31 мая 1908
Возраст
92 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
28 июня 2000
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.6
Седьмая печать
(1956)
Билеты
7.2
Око дьявола
(1960)
Фильмография Нильс Поппе
7.2
Око дьявола
Djävulens öga
драма, комедия
1960, Швеция
7.6
Седьмая печать
Det sjunde inseglet
драма, фэнтези
1956, Швеция
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