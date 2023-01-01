Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Марлоу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рэмбо: Последняя кровь Рэмбо: Последняя кровь
Киноафиша Фильмы Рэмбо: Последняя кровь Рэмбо: Последняя кровь, 2019: актеры и роли
Rambo: Last Blood Рэмбо: Последняя кровь 2019 / США
7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Рэмбо: Последняя кровь, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адриан Грюнберг Адриан Грюнберг Adrian Grunberg
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Паз Вега Паз Вега Paz Vega Оскар Хаэнада Оскар Хаэнада Óscar Jaenada Хоакин Косио Хоакин Косио Joaquín Cosio Луис Мэндилор Луис Мэндилор Louis Mandylor
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши