Наша рецензия

Прошло уже больше десяти лет после событий четвёртой части. Джон Рэмбо, как и хотел, вернулся на ранчо своего отца, где спокойно и тихо воспитывает племянницу Габриэлу (Ивет Монреаль), почти забыв о прошлом. В этом ему помогает самоконтроль и немного (или не так уж мало) лекарств. О заработанном во Вьетнаме посттравматическом расстройстве напоминает только прежняя любовь к холодному оружию, да раскопанные под ранчо Копи Мории, которые Джон создал то ли на случай войны, то ли на случай массовой…