Прошло уже больше десяти лет после событий четвёртой части. Джон Рэмбо, как и хотел, вернулся на ранчо своего отца, где спокойно и тихо воспитывает племянницу Габриэлу (Ивет Монреаль), почти забыв о прошлом. В этом ему помогает самоконтроль и немного (или не так уж мало) лекарств. О заработанном во Вьетнаме посттравматическом расстройстве напоминает только прежняя любовь к холодному оружию, да раскопанные под ранчо Копи Мории, которые Джон создал то ли на случай войны, то ли на случай массовой…
Если вы любите боевики, то вам на этот фильм. Если вы нормально реагируете на вид крови и т.д. то можно смело идти. Но я не могу и не буду его рекомендовать к просмотру, т.к. этот фильм ничему не научит.
В этом фильме нет хэпи-энда.
Спасибо за просмотр этого фильма kinoafisha.info.
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