Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рэмбо: Последняя кровь Рэмбо: Последняя кровь
Киноафиша Фильмы Рэмбо: Последняя кровь Отзывы о фильме «Рэмбо: Последняя кровь»
Rambo: Last Blood Рэмбо: Последняя кровь 2019 / США
7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Рэмбо: Последняя кровь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Прошло уже больше десяти лет после событий четвёртой части. Джон Рэмбо, как и хотел, вернулся на ранчо своего отца, где спокойно и тихо воспитывает племянницу Габриэлу (Ивет Монреаль), почти забыв о прошлом. В этом ему помогает самоконтроль и немного (или не так уж мало) лекарств. О заработанном во Вьетнаме посттравматическом расстройстве напоминает только прежняя любовь к холодному оружию, да раскопанные под ранчо Копи Мории, которые Джон создал то ли на случай войны, то ли на случай массовой…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Николай Алексеев 10 августа 2019, 11:44
снова пенсия в бою!
10 августа 2019, 11:44 Ответить
hiksus86 3 сентября 2019, 19:53
Всё как всегда на высоте. Фильм чёткий. Всем советую.
3 сентября 2019, 19:53 Ответить
Доктор Шклов 10 сентября 2019, 05:28
Очень ждём. Многие не дожили, кто видел "Первую кровь".
10 сентября 2019, 05:28 Ответить
Евгений Стешенко 24 сентября 2019, 00:28
Оценка
Просто очешуительная часть, не хуже предыдущей! А предыдущая, как известно была бомбой! Как же Слай хорош, в свои 73! Оценка 10 из 10
24 сентября 2019, 00:28 Ответить
https://intrade.bar/68731 24 сентября 2019, 16:10
Оценка
Один дома :)
24 сентября 2019, 16:10 Ответить
dima7574 25 сентября 2019, 12:40
Надо бы сходить, глянуть 🤔 похоже фильм про доноров - "Первая кровь", "Последняя кровь" 😉
25 сентября 2019, 12:40 Ответить
Алена Рябова 26 сентября 2019, 13:47
Оценка
Начну с того, что фильм просто офигительно классный, но расчитан он на 18+, хотя по-моему мнению должно быть минимум 21+. Очень много крови, убийств, и прочего...
Если вы любите боевики, то вам на этот фильм. Если вы нормально реагируете на вид крови и т.д. то можно смело идти. Но я не могу и не буду его рекомендовать к просмотру, т.к. этот фильм ничему не научит.
В этом фильме нет хэпи-энда.
Спасибо за просмотр этого фильма kinoafisha.info.
26 сентября 2019, 13:47 Ответить
Mikhail Kokin 27 сентября 2019, 15:21
Оценка
Слабо и затянуто!
27 сентября 2019, 15:21 Ответить
Кирилл Алексеевский 27 сентября 2019, 22:18
Оценка
Шедевр, я тоже в жизни уже всякого натерпелся но я при этом не Ветеран войны во Вьетнаме
27 сентября 2019, 22:18 Ответить
Кирилл Алексеевский 28 сентября 2019, 06:24
Оценка
Я рыдал несколько раз за фильм Очень Мощный Фильм Сталлоне молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 сентября 2019, 06:24 Ответить
владимир мамаев 28 сентября 2019, 19:50
Оценка
Затянутый, бред какой-то, самый худший из фильмов про Рэмбо. Предыдущий Рэмбо - просто шедевр был.
28 сентября 2019, 19:50 Ответить
Сергей Фролягин 5 декабря 2019, 05:21
Оценка
в целом фильм скучный!!! но в добрую память о Джоне Рэмбо поставил класс!!!
5 декабря 2019, 05:21 Ответить
ignamihael 19 августа 2020, 18:45
Оценка
Сталоне живее всех живых) похоже до последнего будет сниматься) хотя нового ничего не показывает)
19 августа 2020, 18:45 Ответить
yuliya.logova.81 4 ноября 2022, 15:47
Оценка
Достойное продолжение популярной сери фильмов.
4 ноября 2022, 15:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хроники панголинов
Хроники панголинов 6 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 8 комментариев
Офицеры
Офицеры 1 комментарий
Последний самурай
Последний самурай 1 комментарий
Зорро
Зорро 1 комментарий
Мне бы в небо
Мне бы в небо 1 комментарий
Люди в черном
Люди в черном 1 комментарий
Лицо со шрамом
Лицо со шрамом 1 комментарий
Крепкий орешек
Крепкий орешек 1 комментарий
Один дома
Один дома 1 комментарий
Секс по дружбе
Секс по дружбе 1 комментарий
Скала
Скала 1 комментарий
Голая правда
Голая правда 1 комментарий
Поворот не туда
Поворот не туда 1 комментарий
Секретарша
Секретарша 1 комментарий
Погоня
Погоня 1 комментарий
Годзилла
Годзилла 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали
Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше