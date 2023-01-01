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Рэмбо: Последняя кровь
Награды и номинации фильма Рэмбо: Последняя кровь
Rambo: Last Blood
Рэмбо: Последняя кровь
2019 / США
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6.8
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Золотая малина 2020
Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
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