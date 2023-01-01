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Рэмбо: Последняя кровь Рэмбо: Последняя кровь
Киноафиша Фильмы Рэмбо: Последняя кровь Награды и номинации фильма Рэмбо: Последняя кровь
Rambo: Last Blood Рэмбо: Последняя кровь 2019 / США
6.8 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Награды и номинации фильма Рэмбо: Последняя кровь

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
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2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
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2023, Россия, комедия
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2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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