1 Rambo: Last Blood Brian Tyler 2:56

2 The Ranch Brian Tyler 3:12

3 Dusk Brian Tyler 2:36

4 Unmistakable Brian Tyler 3:17

5 Sorrow Brian Tyler 2:08

6 Vengeance Eternal Brian Tyler 2:31

7 Homeward Bound Brian Tyler 3:21

8 Fatalism Brian Tyler 3:11

9 Destination Brian Tyler 3:36

10 John and Gabrielle Brian Tyler 5:02

11 Rescue at Night Brian Tyler 4:26

12 Concussed Brian Tyler 3:27

13 Blood and Fire Brian Tyler 4:03

14 Outnumbered Brian Tyler 6:15

15 Love Unconditional Brian Tyler 3:13

16 U-Turn Brian Tyler 2:35

17 Because of You Brian Tyler 3:50

18 They Will Come Back Brian Tyler 2:03

19 We Will Find Him Brian Tyler 5:18

20 The Tunnels Brian Tyler 1:02

21 Higher Aspirations Brian Tyler 1:41

22 Preparing for War Brian Tyler 3:01