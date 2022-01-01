|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Rambo: Last Blood
|Brian Tyler
|2:56
|2
|The Ranch
|Brian Tyler
|3:12
|3
|Dusk
|Brian Tyler
|2:36
|4
|Unmistakable
|Brian Tyler
|3:17
|5
|Sorrow
|Brian Tyler
|2:08
|6
|Vengeance Eternal
|Brian Tyler
|2:31
|7
|Homeward Bound
|Brian Tyler
|3:21
|8
|Fatalism
|Brian Tyler
|3:11
|9
|Destination
|Brian Tyler
|3:36
|10
|John and Gabrielle
|Brian Tyler
|5:02
|11
|Rescue at Night
|Brian Tyler
|4:26
|12
|Concussed
|Brian Tyler
|3:27
|13
|Blood and Fire
|Brian Tyler
|4:03
|14
|Outnumbered
|Brian Tyler
|6:15
|15
|Love Unconditional
|Brian Tyler
|3:13
|16
|U-Turn
|Brian Tyler
|2:35
|17
|Because of You
|Brian Tyler
|3:50
|18
|They Will Come Back
|Brian Tyler
|2:03
|19
|We Will Find Him
|Brian Tyler
|5:18
|20
|The Tunnels
|Brian Tyler
|1:02
|21
|Higher Aspirations
|Brian Tyler
|1:41
|22
|Preparing for War
|Brian Tyler
|3:01
|23
|Sunset
|Brian Tyler
|2:30