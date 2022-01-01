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Убийство на улице Данте
Киноафиша Фильмы Убийство на улице Данте Убийство на улице Данте, 1956: актеры и роли
Убийство на улице Данте 1956 / СССР
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Убийство на улице Данте, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм Михаил Ромм
В ролях
Евгения Козырева Yevgeniya Kozyreva Михаил Козаков Михаил Козаков Николай Комиссаров Максим Штраух Ростислав Плятт Ростислав Плятт Rostislav Plyatt Владимир Муравьев Георгий Вицин Георгий Вицин Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Николай Горлов Александр Пелевин Олег Голубицкий Анатолий Кубацкий Анатолий Кубацкий Аркадий Щербаков Леонид Губанов Павел Шпрингфельд Pavel Shpringfeld Елена Понсова Геннадий Юдин Gennadi Yudin Александр Шатов Aleksandr Shatov
Вышка
Вышка
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