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Игорь Владимиров
Игорь Владимиров Igor Vladimirov
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Игорь Владимиров

Igor Vladimirov

Дата рождения
1 января 1919
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
20 марта 1999
Место рождения
Днепр, Украина

Биография Игорь Владимиров

Игорь Петрович Владимиров - именитый актер и режиссер театра и кино, а также образовательный деятель. Он был народным артистом СССР.

В 1945 году Игорь Владимиров поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института, известного сегодня как Российский государственный институт сценических искусств. В 1948 году он успешно окончил обучение.

Следующие два года, с 1948 по 1949 год, Игорь работал актером в Ленинградском областном театре оперетты и Ленинградском гастрольном театре.

С 1949 по 1956 год Игорь Владимиров исполнял роли молодых героев в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, который ныне называется Театром "Балтийский дом". Творческая судьба Игоря Владимирова сильно изменилась после встречи с Георгием Товстоноговым, который в 1949 году стал руководителем театра. Молодой актер не только играл в его постановках, но и получил под его руководством первоначальные знания о режиссуре.

В 1956 году Игорь Владимиров перешёл в Большой драматический театр имени М. Горького, который ныне носит имя Георгия Товстоногова. В период с 1956 по 1960 годы он работал там режиссёром-стажёром и осуществил несколько самостоятельных постановок.

В ноябре 1960 года Игорь Владимиров стал главным режиссёром и художественным руководителем Ленинградского театра имени Ленсовета, который с 1992 по 1999 год носил название Открытый театр. Он оставался руководителем театра до конца своей жизни.

С 1963 по 1998 годы Игорь преподавал в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, известном сегодня как Российский государственный институт сценических искусств. В 1980 году ему было присвоено звание профессора.

Игорь Владимиров скончался 20 марта 1999 года в возрасте 81 года в Санкт-Петербурге.

Популярные фильмы

Старомодная комедия 7.6
Старомодная комедия (1979)
Укрощение огня 7.1
Укрощение огня (1972)
Сказки... сказки... сказки старого Арбата 7.0
Сказки... сказки... сказки старого Арбата (1982)

Фильмография Игорь Владимиров

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Актер 6
Сказки... сказки... сказки старого Арбата 7
Сказки... сказки... сказки старого Арбата
мелодрама, драма, комедия 1982, СССР
Инспектор Лосев 5.9
Инспектор Лосев Inspektor Losev
детектив 1982, СССР
Чрезвычайные обстоятельства
Чрезвычайные обстоятельства
драма 1980, СССР
Старомодная комедия 7.6
Старомодная комедия
драма, комедия 1979, СССР
Билеты
Укрощение огня 7.1
Укрощение огня
военный, исторический, биография, драма 1972, СССР
Онлайн
Серая болезнь 5.3
Серая болезнь The Grey Illness
комедия, драма 1966, СССР
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