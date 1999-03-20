Игорь Петрович Владимиров - именитый актер и режиссер театра и кино, а также образовательный деятель. Он был народным артистом СССР.

В 1945 году Игорь Владимиров поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института, известного сегодня как Российский государственный институт сценических искусств. В 1948 году он успешно окончил обучение.

Следующие два года, с 1948 по 1949 год, Игорь работал актером в Ленинградском областном театре оперетты и Ленинградском гастрольном театре.

С 1949 по 1956 год Игорь Владимиров исполнял роли молодых героев в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, который ныне называется Театром "Балтийский дом". Творческая судьба Игоря Владимирова сильно изменилась после встречи с Георгием Товстоноговым, который в 1949 году стал руководителем театра. Молодой актер не только играл в его постановках, но и получил под его руководством первоначальные знания о режиссуре.

В 1956 году Игорь Владимиров перешёл в Большой драматический театр имени М. Горького, который ныне носит имя Георгия Товстоногова. В период с 1956 по 1960 годы он работал там режиссёром-стажёром и осуществил несколько самостоятельных постановок.

В ноябре 1960 года Игорь Владимиров стал главным режиссёром и художественным руководителем Ленинградского театра имени Ленсовета, который с 1992 по 1999 год носил название Открытый театр. Он оставался руководителем театра до конца своей жизни.

С 1963 по 1998 годы Игорь преподавал в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, известном сегодня как Российский государственный институт сценических искусств. В 1980 году ему было присвоено звание профессора.

Игорь Владимиров скончался 20 марта 1999 года в возрасте 81 года в Санкт-Петербурге.