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Амазонки русского авангарда
Амазонки русского авангарда
, 2002
Россия / документальный / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
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О фильме
Фильм рассказывает о жизни и творчестве знаменитых женщин-художниц: Н.Гончаровой, Н.Удальцовой, А.Экстер.
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Режиссер
Сергей Тютин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
47 минут
Год выпуска
2002
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
3
голоса
Место в рейтинге
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