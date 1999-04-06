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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Архангельское: Музыка для глаз
Архангельское: Музыка для глаз, 1999
1999 / Россия
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
43 минуты
Год выпуска
1999
Премьера в России
6 апреля 1999
Премьера в мире
6 апреля 1999
Возраст
12+
Режиссер
Сергей Тютин
В ролях
Сергей Тютин
Все актеры и съемочная группа
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Пес-самурай и город кошек
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