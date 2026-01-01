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Киноафиша Фильмы Живой Маяковский

Живой Маяковский

, 2005
Россия / документальный / 18+

О фильме

После трагической смерти Владимира Маяковского (1893-1930) его образ долгие годы искажался властями. Фильм "Живой Маяковский" впервые без политических предрассудков рассказывает историю жизни и творчества всемирно признанного великого поэта, одного из лидеров русского поэтического авангарда. Вы увидите почти все кинокадры, которые сохранили для нас образ "живого" Маяковского. Вы узнаете удивительно интересную и драматическую историю его жизни. Ранняя смерть отца, эмиграция лучшего-друга, безответная любовь, невыносимое одиночество, травля властями и предательство соратников привели поэта к гибели в 37 лет.
Режиссер Сергей Тютин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2005

Рейтинг фильма

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