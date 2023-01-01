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Не совсем Голливуд
Не совсем Голливуд, 2008: актеры и роли
Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation!
Не совсем Голливуд
2008 / Австралия / США
Трейлер
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Не совсем Голливуд, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Хартли
Mark Hartley
В ролях
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Николь Кидман
Nicole Kidman
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Алан Аркин
Alan Arkin
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Джорж Лэзенби
Джон Холмс
John Holmes
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