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Не совсем Голливуд Не совсем Голливуд
Киноафиша Фильмы Не совсем Голливуд Не совсем Голливуд, 2008: актеры и роли
Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation! Не совсем Голливуд 2008 / Австралия / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Не совсем Голливуд, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Хартли Марк Хартли Mark Hartley
В ролях
Квентин Тарантино Квентин Тарантино Quentin Tarantino Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Алан Аркин Алан Аркин Alan Arkin Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Джорж Лэзенби Джон Холмс John Holmes
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