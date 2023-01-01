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Седьмая печать Седьмая печать
Киноафиша Фильмы Седьмая печать Седьмая печать, 1956: актеры и роли
Det sjunde inseglet Седьмая печать 1956 / Швеция
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23 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Седьмая печать, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Бенгт Экерот Бенгт Экерот Bengt Ekerot Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Биби Андерссон Биби Андерссон Bibi Andersson Инга Гилл Гуннар Бьёрнстранд Гуннар Бьёрнстранд Gunnar Björnstrand
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