Киноафиша Фильмы Клубника и шоколад Награды и номинации фильма Клубника и шоколад

Награды и номинации фильма Клубника и шоколад 1992

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Сандэнс 1995 Сандэнс 1995
Латиноамериканское кино
Победитель
Латиноамериканское кино
Победитель
Берлинале 1994 Берлинале 1994
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
 Золотой берлинский медведь
Номинант
