Киноафиша
Фильмы
Клубника и шоколад
Награды и номинации фильма Клубника и шоколад
Награды и номинации фильма Клубника и шоколад 1992
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Оскар 1995
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Сандэнс 1995
Латиноамериканское кино
Победитель
Латиноамериканское кино
Победитель
Берлинале 1994
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
