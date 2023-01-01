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Клубника и шоколад
Киноафиша Фильмы Клубника и шоколад Клубника и шоколад, 1992: актеры и роли
Fresa e Chocolate Клубника и шоколад 1992 / Куба
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Клубника и шоколад, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Гутьеррес Алеа Tomás Gutiérrez Alea
В ролях
Хорхе Перугоррия Jorge Perugorría Владимир Круз Мирта Ибарра Mirtha Ibarra Франсиско Гатторно Francisco Gattorno Джоэль Ангелино
Переводчик
Переводчик
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