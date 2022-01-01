Тайна Николы Теслы, 1980

Жанр: драма биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Известный художественный фильм о жизни Николы Теслы, в котором затрагивают его личную жизнь. Развернуть 7.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 55 минут Год выпуска 1980 Премьера в мире 19 февраля 1980 Возраст 18+ Режиссер Крсто Папич В ролях Петар Божович Орсон Уэллс Ойа Кодар Стразер Мартин Деннис Патрик Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат