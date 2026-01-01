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Постер фильма Эль Греко
6.2
Киноафиша Фильмы Эль Греко
6.2

Эль Греко

, 1966
El Greco
Италия, Франция, Испания / драма, биография / 18+
Постер фильма Эль Греко
6.2

О фильме

Фильм о жизни знаменитого испанского художника Эль Греко и его трагической любви к девушке из высшего общества.

В ролях

Мел Феррер
El Greco (Domenico Teotocopulo)
Росанна Скьяффино
Jeronima de las Cuevas
Адольфо Чели
Don Miguel de las Cuevas
Марио Феличиани
Nino de Guevara
Франко Джакобини
Francisco
Ренцо Джовампьетро
Brother Felix
Анхель Аранда
Don Luis
Нино Крисман
Diego de Castillo
Габриэлла Джорджелли
Maria
Джулио Доннини
Pignatelli
Режиссер Лучано Сальче
Сценарист Луиджи Маньи, Гай Элмс, Массимо Франчоза, Хуан Гарсия
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / Испания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 15 августа 1966
Дата выхода
15 августа 1966 Италия
4 января 1967 Румыния
Производство Produzioni Artistiche Internazionali, Arco Film, Les Films du Siècle
Другие названия
El Greco, Le Greco, Ел Греко, Эль Греко, エル・グレコ

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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