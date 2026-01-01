В ролях
Мел Феррер
El Greco (Domenico Teotocopulo)
Росанна Скьяффино
Jeronima de las Cuevas
Адольфо Чели
Don Miguel de las Cuevas
Марио Феличиани
Nino de Guevara
Франко Джакобини
Francisco
Ренцо Джовампьетро
Brother Felix
Нино Крисман
Diego de Castillo
Габриэлла Джорджелли
Maria
Джулио Доннини
Pignatelli
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Лучано Сальче
Сценарист
Луиджи Маньи, Гай Элмс, Массимо Франчоза, Хуан Гарсия
Композитор
Эннио Морриконе
Детали фильма
Страна
Италия / Франция / Испания
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
15 августа 1966
Дата выхода
|15 августа 1966
|Италия
|
|
|4 января 1967
|Румыния
|
|
Производство
Produzioni Artistiche Internazionali, Arco Film, Les Films du Siècle
Другие названия
El Greco, Le Greco, Ел Греко, Эль Греко, エル・グレコ