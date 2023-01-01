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Панельная история, или как рождается спальный район
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Panelstory aneb Jak se rodí sídliste
Панельная история, или как рождается спальный район
1979 / Чехословакия
6.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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