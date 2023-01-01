Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Панельная история, или как рождается спальный район
Киноафиша Фильмы Панельная история, или как рождается спальный район Фильмы похожие на Панельная история, или как рождается спальный район
Panelstory aneb Jak se rodí sídliste Панельная история, или как рождается спальный район 1979 / Чехословакия
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Панельная история, или как рождается спальный район

Вся информация о фильме
Деловая женщина
Деловая женщина
мелодрама, комедия 1988, США
6.0
Предвечерняя резвость фавна
Предвечерняя резвость фавна
комедия 1983, Чехословакия
7.0
Хитилова против Формана
документальный 1981, Бельгия
7.0
Вкушаем плоды райских кущ
Вкушаем плоды райских кущ
драма 1969, Чехословакия / Бельгия
6.0
Шутка
Шутка
драма 1969, Чехословакия
1.0
Капризное лето
Капризное лето
комедия 1968, Чехословакия
7.0
Маргаритки
Маргаритки
драма, комедия 1966, Чехословакия
7.0
Черный Петр
Черный Петр
драма 1964, Чехословакия
5.0
О чем-то ином
О чем-то ином
драма 1963, Чехословакия
7.0
Шут и королева
Шут и королева
комедия 1988, Чехословакия
7.0
Жемчужины на дне
Жемчужины на дне
комедия 1965, Чехословакия
6.0
Зуб мудрости
Зуб мудрости
комедия 2014, Чехия
7.0
Все добрые земляки
Все добрые земляки
драма, комедия 1968, Чехословакия
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше