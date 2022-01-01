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Chytilova Versus Forman

Хитилова против Формана, 1981

1981 / Бельгия
7.2 Оцените
14 голосов
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О фильме

Сделанная по заказу бельгийского телевидения, документальная картина Веры Хитиловой о Милоше Формане выходит за рамки обычного биографического фильма. Хитилова снимала своего легендарного коллегу за работой в британской киностудии «Шеппертон», где Форман в то время ставил свой фильм «Рэгтайм». В результате у нее получился уникальный «двойной портрет». Мы наблюдаем за столкновением взглядов двух лидеров чешской «новой волны» и видим, как они воспринимают друг друга. Их полемика приобретает особый накал из-за того, что Хитилова, в отличие от Формана, в свое время резко отвергла идею эмиграции. «У каждого из нас была своя задача, — говорит Вера Хитилова. — И каждый из нас интерпретировал свою задачу со своей точки зрения. Наше мировоззрение, убеждения и интересы совершенно различны, но никакая разница во взглядах не заставила нас забыть о нормальном, основополагающем стремлении к прогрессу и свободе».

7.2 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в России 5 октября 1982
Премьера в мире 5 октября 1982
Возраст 18+
Режиссер
Вера Хитилова
Вера Хитилова
В ролях
Милош Форман
Милош Форман
Все актеры и съемочная группа
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