Хитилова против Формана, 1981

Сделанная по заказу бельгийского телевидения, документальная картина Веры Хитиловой о Милоше Формане выходит за рамки обычного биографического фильма. Хитилова снимала своего легендарного коллегу за работой в британской киностудии «Шеппертон», где Форман в то время ставил свой фильм «Рэгтайм». В результате у нее получился уникальный «двойной портрет». Мы наблюдаем за столкновением взглядов двух лидеров чешской «новой волны» и видим, как они воспринимают друг друга. Их полемика приобретает особый накал из-за того, что Хитилова, в отличие от Формана, в свое время резко отвергла идею эмиграции. «У каждого из нас была своя задача, — говорит Вера Хитилова. — И каждый из нас интерпретировал свою задачу со своей точки зрения. Наше мировоззрение, убеждения и интересы совершенно различны, но никакая разница во взглядах не заставила нас забыть о нормальном, основополагающем стремлении к прогрессу и свободе».