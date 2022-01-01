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Панельная история, или как рождается спальный район
Panelstory aneb Jak se rodí sídliste
Панельная история, или как рождается спальный район, 1979
1979 / Чехословакия
6.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Сюрреалистический рассказ о жизни нескольких жителей панельного дома в коммунистической Чехословакии.
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6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
1979
Режиссер
Вера Хитилова
В ролях
Лукас Беч
Ева Качиркова
Олдрич Навратил
Иржи Кодет
Ладислав Потмешил
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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