Панельная история, или как рождается спальный район, 1979

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о выходе в прокат О фильме Сюрреалистический рассказ о жизни нескольких жителей панельного дома в коммунистической Чехословакии. Развернуть 6.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 36 минут Год выпуска 1979 Режиссер Вера Хитилова В ролях Лукас Беч Ева Качиркова Олдрич Навратил Иржи Кодет Ладислав Потмешил Все актеры и съемочная группа 1 постер

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