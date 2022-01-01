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Панельная история, или как рождается спальный район
Киноафиша Фильмы Панельная история, или как рождается спальный район
Panelstory aneb Jak se rodí sídliste

Панельная история, или как рождается спальный район, 1979

1979 / Чехословакия
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Сюрреалистический рассказ о жизни нескольких жителей панельного дома в коммунистической Чехословакии.
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1979
Режиссер
Вера Хитилова
Вера Хитилова
В ролях
Лукас Беч
Ева Качиркова
Олдрич Навратил
Иржи Кодет
Ладислав Потмешил
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Панельная история, или как рождается спальный район 1 постер
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