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Мост слишком далеко
Мост слишком далеко, 1977: актеры и роли
A Bridge Too Far
Мост слишком далеко
1977 / США / Великобритания
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Мост слишком далеко, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
В ролях
Роберт Редфорд
Robert Redford
Дирк Богард
Dirk Bogarde
Майкл Кейн
Michael Caine
Шон Коннери
Sean Connery
Эдвард Фокс
Edward Fox
Джин Хэкмен
Gene Hackman
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Райан О’Нил
Ryan O'Neal
Харди Крюгер
Hardy Krüger
Джеймс Каан
James Caan
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