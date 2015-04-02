В продолжении «Утомленных солнцем», которые были, в общем-то, камерной, узкосемейной (хотя и с широкими историческими выводами) историей, Михалков замахнулся на всеобъемлющий эпос о Великой Отечественной. Похоже, он собрался переплюнуть разом Климова, Бондарчука, Озерова и Терренса Малика, хотя и вряд ли, наверное, полностью отдавал себе в этом отчет. «Предстояние», как и грядущая за ним «Цитадель», – возможно, самое претенциозное детище российского…
Мне нравится фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Поэтому я решил посмотреть его новый «великий фильм о великой войне» с самым великим бюджетом в истории российского кино — 55 миллионов долларов!
Я пошёл на самый первый сеанс, чтобы не только увидеть «великий фильм», но и сравнить свои впечатления с мнением других зрителей.
У меня противоречивое отношение к творчеству режиссёра Никиты Михалкова. С одной стороны, мне нравится, за какие проблемы он берётся в своих фильмах, но не всегда нравится, как именно он их решает.
Я люблю Михалкова. Но он не меняется, как и улыбка чеширского кота.
Я могу понять Никиту Михалкова, который посвятил «великий фильм о великой войне» своему отцу-фронтовику. Видимо, и сам Никита Сергеевич искренне хотел бы поучаствовать в великих сражениях. Потому, наверное, и взялся за постановку героического фильма, чтобы вволю поиграть в войну.
Никита Михалков мастер эпических сцен не в меньшей степени, чем Спилберг в фильме «Спасти рядового Райна» или Джеймс Камерон в «Титанике».
Мне кажется (возможно, я ошибаюсь), режиссёру Никите Михалкову мешает его чувство превосходства над зрителем. А ведь зритель может оказаться и умнее…
Известный журналист и критик Кcения Ларина считает: «В фильме вообще мало живого, подлинного, несмотря на обилие натуралистичных сцен смерти, насилия и жесткости. Нет настоящих человеческих страданий – а есть порой искусная, а чаще грубая имитация, балансирующая на грани дурновкусия… Отсутствие внятной сюжетной линии компенсируется яркими спецэффектами, невыносимым натурализмом, граничащим со смакованием, и общей эмоциональной истеричностью».
Натяжек в сценарии, ради одиссеи главных героев, не перечесть.
Комдив Котов попадает в штрафбат осенью 1941 года, тогда как штрафбаты начали создаваться весной 1942 года.
Действие фильма «Утомлённые солнцем – 1» происходит в 1936 году, когда Наде Котовой 7-8 лет. А в 1941 году в «Утомлённых солнцем – 2» героине уже лет 18-20. То есть за пять календарных лет она повзрослела на десять!
Как и во всех фильмах Михалкова, в «великом фильме» много пафосных сцен, имеющих мало общего с реальной действительностью.
Трудно поверить, что немецкий танкист, увидев идущего на него со штыком русского солдата, остановит танк и будет просить отойти.
Цыган расстреливают только потому, что те с песнями просят оставить им лошадей.
Немецкие лётчики нашу «баржу» под «красным крестом» вначале не обстреливают, но зато пытаются обосрать (!) на бреющем полёте.
Лётчики всегда и везде были элитой. И потому трудно представить, как считающий себя элитой представитель высшей расы, да ещё в присутствии старшего командира, мог такое себе позволить.
Интересно, подобное действительно имело место, или это неудачная выдумка сценариста?
Моего отца в десятилетнем возрасте эвакуировали летом 1942 года на барже по Ладожскому озеру. Он рассказывал, как его и других детей посадили на верхней палубе баржи, которую тащил буксир по Ладожскому озеру. Вдруг появился немецкий самолёт. Самолёт сделал боевой заход, и отец испугался, что сейчас немец начнёт бомбить баржу. Но, спикировав, немецкий лётчик не открыл огонь. Возможно, потому, что увидел сидящих на палубе детей.
Таких «барж», как показано в фильме Михалкова, в 1941 году не было, как и американских «виллисов», на котором разъезжает подрывник у моста.
Упавшая в церковный храм многокилограммовая бомба не могла задержаться на люстре.
Правда, как почти во всех фильмах Михалкова, принесена в жертву красивому вымыслу!
Священник в военной форме с оторванной кровоточащей ногой (!) не только плавает, но ещё и спасает тонущую Надю, а потом и крестит её, держась за боевую мину.
Я отслужил три года шифровальщиком на подводной лодке Северного флота, и могу сказать, что в воде раненый человек не может продержаться так долго, а мина после падения и взрыва самолёта непременно сдетонирует.
Где тут ПРАВДА?!
Или это художественный вымысел?
А может быть, и сцена сжигания в бараке всех жителей деревни тоже художественный вымысел?
Да, бабочка на капоте, пчела на булке с вареньем и тлеющий пепел на ладони – всё это красивые метафоры. Но ведь вкус определяется чувством меры.
Не выдерживают критики упитанные лица бойцов штрафбата, вышедших из немецкого окружения.
Я сам снимался в массовке американского фильма «Анна Каренина», и знаю, с какой тщательностью может подбираться массовка.
Кремлёвские курсанты держали оборону в окопах, но почему-то тела их оказались красиво разбросаны по полю. Возможно, вырезали сцену штыковой атаки?
Если судить по фильму, русские сами виноваты: если бы не сопротивлялись, их бы и не расстреливали.
Вот что бывает, когда правдивость приносится в жертву красоте вымысла!
Понравилась лишь сцена с тикающими наручными часами убитых в бою. Но и она затянута, как и весь фильм.
Когда мне в результате автокатастрофы перебило обе ноги, я от шока потерял сознание. А в фильме Михалкова человек с вываливающими кишками разговаривает как ни в чём ни бывало!
А почему? Да потому что снег на лице живого человека не тает! Он искусственный!
Такими же искусственными показались мне разговоры о комдиве Котове героев Меньшикова и Маковецкого. Старший лейтенант «Смерша» рассказывает про Котова, словно вспоминает, как вместе с ним был в одном окопе.
Апофеозом фильма можно считать последнюю сцену, в которой обожжённый умирающий молодой танкист в разговоре с перевязывающей его медсестрой Надеждой о Боге и Сталине вдруг высказывает Наде своё последнее желание – «Покажи сиськи»! И та на морозе раздевается почти полностью...
В результате автокатастрофы, в которой чуть не погиб, я тоже пережил тяжёлые физические страдания, и могу сказать, что даже после укола морфия желания увидеть сиськи не возникает!
Я спросил у сидящей рядом молоденькой билетёрши, верит ли она в такое. Она категорически ответила: «Не верю»!
Чем потрясает этот фильм? Мясом и кровью?
Я не согласен с теми, кто считает этот фильм комедией.
Нет, этот фильм трагедия – трагедия Михалкова!
Всё-таки нужно писать и снимать о том, что пережил лично. В противном случае получается то, что получается.
Лично для меня правдивость в искусстве важнее красивости.
Моё творческое кредо: нельзя приносить достоверность в жертву красоте вымысла!
Мне скажут: искусство выше правды. А я отвечу: ИСКУССТВА БЕЗ ПРАВДЫ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Да, люди предпочитают сказки. Правда для многих невыносима. Многие ветераны не любят вспоминать и рассказывать о войне, потому что нет в ней ничего интересного и красивого.
Впрочем, сейчас мало кого волнуют оценки зрителей. Важно лишь сколько миллионов посмотрели фильм – важна касса! Потому что о достоинствах фильма сейчас судят именно по кассе – сколько собрал в прокате, или ещё чаще – по бюджету (сколько потрачено на производство).
Честно признаться, фильм «А зори здесь тихие» мне нравится больше. Недавно я посмотрел его на DVD и с удивлением обнаружил, что в фильме отсутствует сцена, когда старшина находит трупы добитых немцев и говорит, что это не люди, а «звери о двух руках, о двух ногах». Оказалась, это «экспортная версия» фильма – политкорректная для заграничного зрителя.
Любопытно, будет ли какая-нибудь сцена вырезана ради политкорректности для каннской версии фильма Никиты Михалкова? Может быть, сцена расстрела цыган? Или сцена пикирующего голожопого немецкого лётчика?
Судя по отзывам, в прокате мы уже видим политкорретную версию, в которой отсутствуют многие компрометирующие кадры.
Нет, всё-таки подлинное искусство это самопожертвование. Хотя некоторые деятели искусства этого не понимают или не признают.
Философ Иммануил Кант делил искусство на приятное и прекрасное. Приятное искусство предназначено только для наслаждения и развлечения. В связи с этим не может быть и речи о присутствии гения в таком искусстве.
Прекрасное же искусство «есть способ представления, сам по себе целесообразный, который, хотя и лишён цели, тем не менее поднимает культуру душевных сил для сообщения их обществу».
По Канту, любое произведение искусства соответствует определённым правилам. Но они должны быть незаметными, чтобы не налагать оковы на душевные силы художника. Да, целесообразность в произведениях искусства преднамеренная, но она не должна казаться таковой.
Кино умирает! Я писал об этом в статье «Доказательства смерти кино как искусства».
Так же считает глава «Первого канала» и кинопродюсер Константин Эрнст. Во время книжного фестиваля в Москве журнал «Афиша» организовал с аудиторией встречу Константина Эрнста, который сказал: «Русское кино умрёт... Думаю, через год-полтора в российском кино будет настоящая «Марианская впадина». Любой фильм, который не страшно смотреть, будет пользоваться умеренной популярностью. Потому что не будет ни-че-го…
Слава Богу, мы не видим того количества фильмов, которые профинансированы из бюджета... Печальны были бы те глубокие нервно-паралитические изменения, которые бы с нами произошли…
Проблема в том, что Господь беседует с художником, когда ему хочется, а не тогда, когда художнику хочется поехать на Каннский кинофестиваль…
Индустрия, кстати, к Богу никогда не имела отношения».
«Утомлённые солнцем – 2» будет представлять нашу страну на Каннском кинофестивале. Но «великим фильмом о великой войне» «ПРЕДСТОЯНИЕ» назвать трудно.
Уверен, что как сериал, этот фильм будет смотреться не хуже прочих телевизионных сериалов про войну.
Высказываемые критические оценки не отменяют общей значимости фильма, за который нужно сказать Никите Михалкову большое спасибо!
Посмотреть мой ролик с мнениями зрителей о фильме можно здесь:
http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post125212425/play
считаю, что с фильмами у михалкова все очень хорошо. ус 2 это подтвердил.
игра актеров на высоте (миронову жене отдельное спасибо). состав звездный сильный. даже их короткие эпизоды очень запоминаются. например, гафт в картине буквально 20 секунд, а я его игру запомнила отлично.
если вам нужен тупой боевик для тупого жевания под него попкорн и 3д. этот фильм не для вас.
кто-то сказал фильм плохой и это мелодрама?! люди, это вторая мировая война!!! это ДРАМА в истории нашей страны и ваших семей. вы что ожидали камеди клаб или эффекты матрицы и аватара здесь?!
в фильме есть моменты и грусти и печали, были моменты когда я смеялась, были и неприятные моменты (про попу и грудь).
в целом фильм силен и посвящен он каждой российской семье. давно такого в кинотеатрах от российский производителей видно не было. жду продолжения фильма. пойду обязательно.✊
Видно в окупированной Франции не нашлось офицеров знающих немецкий язык,
А ..ля у них же ГУЛАГА не было.
Цитата (Константин Дюма, 25/04/2010 - 16:05:45):Моск куриный потому что у Сталина был...
а у нас много репрессированных советских офицеров было, которые по лагерям и штрафбатам на передовых гнили и умирали...
А ведь в те времена ВСЕ КАДРОВЫЕ ОФИЦЕРЫ Красной Армии немецкий язык знали как свой родной, и многие из них охотнее бы стали героями-террористами и шахидами в Берлине, чем так глупо умирать в России... армия деморализована, офицеры Вермахта мочат ненавистных им офицеров СС, евреи мстят немцам, наступательной войне конец... немцы в спешке покидают Россию и большую часть Европы... и Сталин получает восточную Европу на 4 года раньше.
Что то поедать на показе данного лубка не получится - рвотный рефлекс.
Цитата (Шпилька, 25/04/2010 - 21:14:28):считаю, что с фильмами у михалкова все очень хорошо. ус 2 это подтвердил.
У михалкова все хорошо заказ он выполнил, более смачного плевка в прошлое чем УС2 не получится.
может воспользоваться тестом стоит?!✊
Цитата (axez98, 25/04/2010 - 22:08:54):более смачного плевка в прошлое чем УС2 не получится
и в чем же заключается плевок? у вас одни эмоции, поэтому не разобрать, что вам в фильме не понравилось.
Да, по этому наверное
Перепись населения СССР (1939)
1939 год 1959 год
всего 170557093 208826650
Последняя перепись в СССР проводилась 12 января 1989 года. По данным последней переписи, Численность населения РСФСР составляла 147,4 млн. человек.
Всероссийская перепись населения (2002) По результатам переписи, число жителей России уменьшилось на 1,8 млн человек (по сравнению с 1989) и составило 145 166 731 чел.
Наблюдаем взлет демократии и отсутствие желания под шумок налаживать свою власть.
А что там может понравится в кино: cтройный сюжет, историческая достоверность, отличная игра актеров.
Скажите что из выше перечисленного присутствует в данном шедевре.
Мне надо что бы Михалкова НЕБЫЛО.
Да его давно и нет - полупризрак почивших императоров.
Для особо считающих себя Шерлоками Холмсами - я зарегистрировался увидев обсуждение данного шедевра.
стройный сюжет?! никогда не приходилось слышать о "стройности" сюжет. суть "стройности" не ясна мне в вашем вопросе
историческая достоверность?! все зависит какую достоверность хотите вы видеть. я за достоверностью не шла. мне было интересно посмотреть работу михалкова и игру его команды.. если мне нужны более-менее исторические факты (историю к науке не отношу, истины все равно в ней нет), я читаю различную литературу и смотрю документальные фильмы. данный фильм художественный. ощути разницу, как говорится.
игра актеров отличная!
моральных норм? каких именно?
Цитата (Megaloman, 25/04/2010 - 22:58:25): общем, если понравилось, значит есть куда расти.. мягко говоря..
лучше расти , чем деградировать... мягко говоря
Угу, особенно характерные роли сыграли порванная жопа немецкого аса, сиськи добивающие обгоревшего танкиста и крещенная донная мина.
Ой забыл про шоколадный торт, он с честью справился с порученной ролью - обличителя кровавого тирана.
Ой насмешил ;) Ржунемогу. Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Откуда в Советском пионерском лагере нормальная Надя, Ее ж сталинские упыри должны на затрак были съесть.
Вас за стукачество в школе НЕ или ДА?
коль у вас главные актеры "жопа, сиськи, мина и шоколадный торт", то Вам пора......
лучше возьмите попкорн, колу и сходите на нашу рашу. это вас жанр и актеры тоже ваши. гуд лак.
солидарна с вами.
Предложите свою версию что сыграно отлично.
И если это фильм про ЯХУДОЖНИК, нафига распинаться про 60 часов кинохроники.
Про плевок - если Вы считаете что тех Людей можно было напугать кидаясь пустыми бочками, дырявыми ложками, или парусами над бронетехникой, то бог вам судья.
Для просветления почитайте хоть здесь http://www.iremember.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=2 - тут вам и неразбериха, и "кровавые упыри" из НКВД и приказ 227 и штрафники. Только вот упоминание про фрейдистские комплексы режиссера, там не найдете уж не обессудьте.
Ну конечно Вы в ГЛАВНОМ ПРАВЫ, только вот незадача - прихлопнуть Гитлера не получилось и у его собственных генералов, такой вот сюжет.
Напомнить как тупой Сталин довел Гитлера до самоубийства?
Конечно же окружая Рейхстаг штрафными батальонами вооруженными черенками от лопат.
Что неужели лично???
Цитата (peacefrog, 25/04/2010 - 23:35:00):своих генералов убивал...
То же лично?✊
Список приведете?
Я да же подскажу с кого начать: Блюхер, Тухачевский.
Как один руководил войсками на Дальневосточном фронте, а второй в войне с белополяками самостоятельно найти сможете?
Ну и соответственно самостоятельно сделать вывод от том, где были бы парусные немецкие танки в ноябре 41 при таком руководстве РККА.
Читаем:
"Над сбором материалов для этой ленты трудился большой коллектив историков и консультантов. Съемочной группой было отсмотрено более 60 часов кинохроники и отечественной, и трофейной германской, а также материалы из военных архивов США и Великобритании. Я лично, прежде чем приступить к съемкам, изучил сотни страниц документов, воспоминаний и писем тех лет, а кроме того и почти всё, что до последнего времени скрывалось в архивах ФСБ и спецхране."
То есть так серьезно знакомимся с темой, узнаем что там от нас скрывали.
"Впрочем, мы не ставили перед собой задачу документально исследовать историю Отечественной войны. Основной задачей был не пересказ исторической правды, а создание правдивых образов в предлагаемых обcтоятельствах. В ленте ставятся вопросы: что движет человеком в те или иные моменты жизни, что определяет его судьбу?"
От те на, все просмотренное, прочитанное, рассекреченное засовываем в ж... и снимаем ЯТАКВИЖУ.
"Поэтому мне захотелось сделать картину, которая могла бы возбудить национальный иммунитет."
Последнее ему удалось - иммунитет на таких как Михалков "творческих личностей нетрадиционной ориентации" появится.
Хреновое у Михалкова видение, оно понятно чрез дырявые ложки смотрит.
Цитата (Uzik, 27/04/2010 - 10:57:34):Война - это кровь пополам с говном (Астафьев сказал) и это тоже надо знать
На хера рисовать все говном? Тем более если надо знать?
Цитата (Uzik, 27/04/2010 - 10:57:34):войны не нюхал и не в состоянии представить,КАК это было, и добиться у нынешних поколений сочувствия и уважения к фронтовикам можно только показывая всё ЭТО.
Вы в серьез думаете, что этот фильм способен заставить кого-то уважать?
Складывается впечатление, что основная, нынешняя, аудитория Никиты это, все-таки, неутомимые зрители и болельщики "Дома-2".
Впрочем, как говорит один мой приятель, мнение мое и не обязательно правильное! :))
была беседа с богом?!
Цитата (Летчик-Ас, 06/05/2010 - 18:19:36):Михалков использует админ. ресурс - упросил военных гнать солдатиков в кинотеатры. Еще была инфа что школьников погонят.
мало ли что говорят и пишут.... а что плохого в том, что армия и школьники за просто так фильм посмотрят?
Цитата (Демиург, 06/05/2010 - 19:14:29):Скажите, люди добрые, а если первую часть не смотрел - то на эту идти стоит? или лучше отсмотреть первую вначале?
я первую часть не смотрела... но в общих чертах суть фильма знала.
как бы не кричали многие, что фильм их не понравился, но факт остается фактом, равнодушных нет ✊
смотрите фильм и делайте СВОИ выводы.
"Награда "За духовность в культуре" присуждена создателю фильма "Утомленные солнцем - 2. Предстояние" Никите Михалкову. По мнению Алексея Петренко, этот фильм "сделан на вырост" и является крупнейшей по эпическому размаху отечественной картиной после "Войны и мира" Сергея Бондарчука."
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=450330&cid=178
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