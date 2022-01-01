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Чудесная жизнь
Киноафиша Фильмы Чудесная жизнь
Buena vida, La

Чудесная жизнь, 2008

2008 / Чили
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме
«Чудесная жизнь» прожила блестящую фестивальную жизнь (на фестивале латиноамениканского кино в Биаррице призов удостоились аж трое из актерского состава), и, самое главное, фильм удостоился высшей испанской кинонаграды – премии «Гойя» - в категории «лучший латиноамериканский фильм».
Тереза, Эдмундо, Марио и Патрисия – жители современного Сантьяго, столицы Чили. Однажды в пробке, посреди визга тормозов и нескончаемой канонады гудков, их пути ненадолго пересекаются. В городском водовороте каждый стремится навстречу своим желаниям. Тереза – терапевт, видящая свое призвание в помощи людям; Эдмундо – парикмахер, и ему нужны деньги; музыкант Марио хочет устроиться на работу в оркестр, а проститутка Патрисия - просто выжить. Кажется, их мечты вполне реальны – но взамен их исполнения им будет дано то, чего они ждали меньше всего.
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Андрес Вуд
В ролях
Алин Купенхайм
Роберто Фариас
Эдуардо Пачеко
Паула Сотело
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудесная жизнь 1 постер
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