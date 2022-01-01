Чудесная жизнь, 2008

Тереза, Эдмундо, Марио и Патрисия – жители современного Сантьяго, столицы Чили. Однажды в пробке, посреди визга тормозов и нескончаемой канонады гудков, их пути ненадолго пересекаются. В городском водовороте каждый стремится навстречу своим желаниям. Тереза – терапевт, видящая свое призвание в помощи людям; Эдмундо – парикмахер, и ему нужны деньги; музыкант Марио хочет устроиться на работу в оркестр, а проститутка Патрисия - просто выжить. Кажется, их мечты вполне реальны – но взамен их исполнения им будет дано то, чего они ждали меньше всего.

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