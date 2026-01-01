Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мануэла Мартелли
Manuela Martelli
Мануэла Мартелли
Manuela Martelli
Дата рождения
16 апреля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Чудесная жизнь
(2008)
6.3
God Will Not Help
(2025)
5.9
Грядущее
(2012)
Фильмография Мануэла Мартелли
3
6.3
God Will Not Help
God Will Not Help
драма
2025, Хорватия / Италия / Франция / Греция / Словения / Румыния
5.9
Грядущее
Il Futuro
драма
2012, Италия / Чили / Германия / Испания
Смотреть трейлер
6.7
Чудесная жизнь
Buena vida, La
драма
2008, Чили
