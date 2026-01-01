Анна, пытаясь спасти свой брак с Марио, решает пойти на специальные курсы и узнать все о семейной жизни. Профессор Бьянки, который читает лекции, считает, что современная женщина должна иметь двух мужей, чтобы уравновесить свои чувства и разделить моральную и материальную ответственность между двумя мужчинами. Анна решает испытать это средство и выходит замуж за профессора. Ее жизнь меняется, она счастлива. Но неожиданно она обнаруживает, что беременна...
СтранаИталия
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1979
Премьера в мире20 мая 1978
Дата выхода
20 мая 1978
Италия
ПроизводствоVides
Другие названия
Amori miei, Amores Meus, Amores míos, Mis maridos y yo, Moje miłości, My Loves, Préstame tu marido, Szerelmeim, Мои любимые мужчины