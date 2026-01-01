Оповещения от Киноафиши
Мои любимые мужья

Amori miei 18+
Причины посмотреть

О фильме

По пьесе Джаджа Фиастри.
Анна, пытаясь спасти свой брак с Марио, решает пойти на специальные курсы и узнать все о семейной жизни. Профессор Бьянки, который читает лекции, считает, что современная женщина должна иметь двух мужей, чтобы уравновесить свои чувства и разделить моральную и материальную ответственность между двумя мужчинами. Анна решает испытать это средство и выходит замуж за профессора. Ее жизнь меняется, она счастлива. Но неожиданно она обнаруживает, что беременна...
Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 20 мая 1978
Дата выхода
20 мая 1978 Италия
Производство Vides
Другие названия
Amori miei, Amores Meus, Amores míos, Mis maridos y yo, Moje miłości, My Loves, Préstame tu marido, Szerelmeim, Мои любимые мужчины
Режиссер
Стено
В ролях
Моника Витти
Моника Витти
Джонни Дорелли
Энрико Мария Салерно
Эдвиж Фенек
Эдвиж Фенек
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
