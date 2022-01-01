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Поющий детектив Поющий детектив
Киноафиша Фильмы Поющий детектив Поющий детектив, 2003: актеры и роли
The Singing Detective Поющий детектив 2003 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Поющий детектив, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кит Гордон Keith Gordon
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Робин Райт Робин Райт Robin Wright Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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