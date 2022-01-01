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Городской ковбой Городской ковбой
Киноафиша Фильмы Городской ковбой Городской ковбой, 1980: актеры и роли
Urban Cowboy Городской ковбой 1980 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Городской ковбой, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бриджес James Bridges
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Дебра Уингер Дебра Уингер Debra Winger Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Бэрри Корбин Barry Corbin Брук Алдерсон Brooke Alderson Купер Хукаби Cooper Huckabee Джонни Ли
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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