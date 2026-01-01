Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Городской ковбой
Награды и номинации фильма Городской ковбой
Награды и номинации фильма Городской ковбой 1980
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотой глобус 1981
Лучшая актриса второго плана
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
