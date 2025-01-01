Меню
Осенний бал
Награды и номинации фильма Осенний бал
Награды и номинации фильма Осенний бал 2007
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Премия Дон Кихота
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Эстонская кинопремия
Победитель
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Гран При
Номинант
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
