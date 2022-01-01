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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Киноафиша Фильмы Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту, 2009: актеры и роли
Julie and Julia Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту 2009 / США
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нора Эфрон Нора Эфрон Nora Ephron
В ролях
Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Джейн Линч Джейн Линч Jane Lynch Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Том Стрэтфорд
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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