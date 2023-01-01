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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Награды и номинации фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Julie and Julia
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
2009 / США
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7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
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Лучшая женская роль
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