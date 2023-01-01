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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Киноафиша Фильмы Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Награды и номинации фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Julie and Julia Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту 2009 / США
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Номинант
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