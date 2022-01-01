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Киноафиша Фильмы Большая игра Большая игра, 2009: актеры и роли
State of Play Большая игра 2009 / США
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Большая игра, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин МакДональд Кевин МакДональд Kevin Macdonald
В ролях
Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe Бен Аффлек Бен Аффлек Ben Affleck Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Робин Райт Робин Райт Robin Wright Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman
Вышка
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