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State of Play Большая игра 2009 / США
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Большая игра»

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Наша рецензия

Именитый документалист Кевин Макдональд, автор пронзительного фильма о Мюнхенской олимпиаде 1972 года, продолжил работать примерно в том же ключе, перейдя в стан игрового кино. Блестящий игровой дебют Макдональда – «Последний король Шотландии» – был посвящен «Его превосходительству пожизненному президенту, фельдмаршалу Аль Хаджи Иди Амину, властелину всех зверей на суше и рыб в море, победителю Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности».…

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Сергей 15 октября 2015, 22:22
В премьерах на 16 апреля совсем другая картина "Большая игра". Так какой мы будем смотреть фильм?

Вот что говориться в премьере на 16 апреля:

История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы могу подумать, что такой добычей станет президент США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всем мире оказывается в руках подростка. Вовлеченные в смертельно опасную, но от этого не менее смешную игру в «кошки-мышки», имея всего несколько часов форы — Оскари и Президент США должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в своей жизни.
15 октября 2015, 22:22 Ответить
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