Именитый документалист Кевин Макдональд, автор пронзительного фильма о Мюнхенской олимпиаде 1972 года, продолжил работать примерно в том же ключе, перейдя в стан игрового кино. Блестящий игровой дебют Макдональда – «Последний король Шотландии» – был посвящен «Его превосходительству пожизненному президенту, фельдмаршалу Аль Хаджи Иди Амину, властелину всех зверей на суше и рыб в море, победителю Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности».…
Вот что говориться в премьере на 16 апреля:
История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы могу подумать, что такой добычей станет президент США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всем мире оказывается в руках подростка. Вовлеченные в смертельно опасную, но от этого не менее смешную игру в «кошки-мышки», имея всего несколько часов форы — Оскари и Президент США должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в своей жизни.
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