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Именитый документалист Кевин Макдональд, автор пронзительного фильма о Мюнхенской олимпиаде 1972 года, продолжил работать примерно в том же ключе, перейдя в стан игрового кино. Блестящий игровой дебют Макдональда – «Последний король Шотландии» – был посвящен «Его превосходительству пожизненному президенту, фельдмаршалу Аль Хаджи Иди Амину, властелину всех зверей на суше и рыб в море, победителю Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности».…